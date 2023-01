SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Mirassol anunciou que fará uma homenagem a Pelé no duelo deste sábado (14) contra o Santos. A partida é válida pela estreia do Campeonato Paulista de 2023 e começa às 20h30 (de Brasília).

A equipe informou que seus jogadores entrarão no gramado da Vila Belmiro com o nome de Pelé gravado na camisa. O Mirassol é o primeiro adversário do Santos desde a morte do Rei do Futebol.

"Neste sábado, como forma de homenagem ao legado do maior jogador de todos os tempos, todos os jogadores do Mirassol terão o nome de Pelé gravado nas costas, nessa partida especial no palco onde o nosso eterno ídolo tanto brilhou", escreveu o perfil do clube, no Twitter.

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, após um mês internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele não resistiu a complicações de um câncer no cólon e faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

Além da homenagem do Mirassol, a estreia do Santos em 2023 terá uma ação especial ao Rei promovida pela Federação Paulista de Futebol (FPF). O estádio terá um show de luzes, tributo a Pelé e pausa aos 10 minutos de jogo para uma salva de palmas ao ídolo santista e brasileiro.