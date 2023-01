SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras ficou no empate por 0 a 0 com o São Bento, na noite deste sábado (14), no Allianz Parque, na estreia no Campeonato Paulista. Na primeira partida oficial de 2023, o Verdão teve o garoto Endrick como titular, mas não conseguiu largar no Estadual com vitória. Os campeões do último Paulistão tiveram dois gols anulados por impedimento, o primeiro de Jailson e o segundo de Dudu.

Com o empate, sem gols, o Palmeiras está na terceira colocação do Grupo D, com um ponto, atrás do líder São Bernardo, com três e Santo André, também com três. O São Bento lidera o Grupo C com um ponto, que também tem o Corinthians, Ferroviária e Ituano.

Na próxima partida, o Palmeiras retorna a campo contra o Botafogo-SP, na próxima quinta-feira (19), ás 21h30, no estádio Santa Cruz. O São Bento, por sua vez, joga em sua casa contra o Santo André, na terça-feira, ´s 15h30.

Taticamente, o Palmeiras não teve grandes mudanças em relação aos últimos anos. O único que teve de ser realocado foi Rony, que passou a atuar na ponta com a entrada de Endrick na referência do ataque. O primeiro tempo do Palmeiras foi discreto. Apesar de ter o controle da partida, o Verdão não conseguiu ser incisivo como de costume e se destacou em bolas aéreas, tendo um gol anulado

Recuperados de lesão, Jailson e Raphael Veiga voltaram a atuar. Ambos foram substituídos na primeira metade do segundo tempo. O trio de ataque ficou isolado na maior parte do tempo.

O segundo tempo foi praticamente um replay do primeiro. O Palmeiras se manteve no ataque, acumulou erros e pressionou no fim, após o gol anulado de Dudu, mas sem sucesso.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 0 x 0 SÃO BENTO

Competição: Campeonato Paulista, 1ª rodada

Data e horário: 14 de janeiro de 2023 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 39.164

Renda: R$ 1.963.553,75

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Raphael de Albuquerque Lima

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral

Cartões amarelos: Dudu (PAL); Carlos Jatobá, Lucas Lima e Zé Carlos (SBE)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Jailson (Gabriel Menino), Zé Rafael e Raphael Veiga (Bruno Tabata); Dudu, Endrick (Rafael Navarro) e Rony (López). Técnico: Abel Ferreira

SÃO BENTO: Zé Carlos; Caio Hila, Léo Silva, Bruno Aguiar e Marlon (Ivan); Carlos Jatobá (Neto Paraíba), Marquinhos e Lucas Lima; Branquinho (Marcos Nunes), Fernandinho (Vitinho) e Iago Dias. Técnico: Paulo Roberto Santos