SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sport virou sobre o Corinthians em dez minutos e eliminou o Timãozinho na Copa São Paulo de Futebol Júnior por 2 a 1 na noite deste sábado (14), na Arena Fonte Luminosa. Os gols do jogo foram marcados por Fábio e Nassom, para o Leão, enquanto Felipe Augusto abriu o placar para os paulistas, que eram os favoritos na partida.

O Corinthians abriu o placar com Felipe Augusto de cabeça, aos 11 do primeiro tempo. O Sport empatou aos 20 do segundo tempo com Fábio após um bate e rebate na grande área.

A virada veio aos 30 em nova jogada dentro da grande área. Nassom aproveitou escanteio e desviou de cabeça para a rede. O goleiro Kauê ainda salvou o Corinthians aos 44 do segundo tempo, defendendo dois chutes à queima-roupa. Aliás, Kauê mostrou muita segurança durante o jogo e fez boas defesas, especialmente ao fim da partida, quando a pressão inteira estava sobre o Timãozinho.

O Sport enfrenta o Cruzeiro nas oitavas de final do torneio.