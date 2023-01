RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Flamengo não teve dificuldades para vencer a Portuguesa-RJ neste domingo (15), pela 1ª rodada do Campeonato Carioca. No jogo que marcou a estreia do técnico Vítor Pereira, o Rubro-Negro goleou por 4 a 1, no Maracanã, com gols de Pedro, Gabigol, Fabrício Bruno e Thiago Maia. Cariús descontou para o time visitante.

Pedro foi o grande destaque da vitória do Flamengo. Agora com a camisa 9, o centroavante marcou um belo gol de peito, após cruzamento de Ayrton Lucas. Pedro ainda fez bela jogada que resultou no gol de Fabrício Bruno.

O Flamengo ditou o ritmo do início ao fim do jogo. Com tamanha diferença técnica para o adversário, o técnico Vítor Pereira aproveitou o segundo tempo para descansar os titulares.

A Portuguesa não ofereceu resistência ao Flamengo e só chegou ao gol após falha grosseira de Ayrton Lucas, que errou o recuou e deixou o atacante Cariús na cara do goleiro Santos.

O Flamengo tem 100% de aproveitamento no Carioca, já que venceu as duas partidas que disputou. O jogo anterior, diante do Audax, foi antecipado em função da participação rubro-negra no Mundial de Clubes.

O próximo compromisso do Flamengo será diante do Madureira, na quarta-feira (18). O jogo está marcado para o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

A goleada sobre a Portuguesa foi o primeiro jogo sob o comando de Vítor Pereira. O treinador português se mostrou um pouco agitado no começo da partida, mas a tensão da estreia passou e Vítor Pereira terminou o jogo bastante calmo.

Gabigol vestiu a camisa 10 do Flamengo pela primeira vez. Com a saída de Diego Ribas, o atacante herdou o número que já foi de Zico. E teve gol na estreia do novo número. Após um período na Europa, o volante Gerson retornou ao Flamengo e já foi titular. Agora com a camisa 20, em homenagem ao amigo Vini Jr, Gerson fez bom jogo e pediu para ser substituído no fim da partida.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 1 PORTUGUESA-RJ

Motivo: 1ª rodada do Campeonato Carioca

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 15 de novembro de 2022, às 18h (de Brasília)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Auxiliares: Luiz Claudio Regazone e Gustavo Mota Correia (Ambos RJ)

Gols: Pedro aos 11, Gabigol aos 39 e Cariús aos 41 minutos do primeiro tempo; Fabrício Bruno aos 4 minutos do segundo tempo.

FLAMENGO

Santos, Varela (Matheuzinho), David Luiz, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson (Erick Pulgar), Arrascaeta (Everton) e Everton Ribeiro (Marinho); Gabigol e Pedro (Vidal). Técnico: Vítor Pereira.

PORTUGUESA-RJ

João Lopes; Watson, Gerson, Fredson e Yuri; Charles, Vinícius Kiss (Fernandes), João Paulo (Roney), e Anderson Rosa (Lucas Santos); Jean Carlo (Cafu) e Edson Cariús (Gilmar). Técnico: Felipe Surian.