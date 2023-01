SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo não saiu do zero no primeiro jogo oficial de 2023. O Tricolor empatou sem gols com o Ituano na noite deste domingo (15), no Morumbi, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista. Após o apito final, os são-paulinos presentes no Morumbi vaiaram o time.

Quatro dos seis reforços do São Paulo para a temporada estrearam pelo clube: o goleiro Rafael e os atacantes Wellington Rato, Pedrinho e Marcos Paulo. Os três primeiros foram titulares e discretos: Rafael foi pouco exigido, enquanto Rato e Pedrinho tiveram lampejos. Marcos Paulo entrou na reta final da partida e quase não foi acionado.

O São Paulo volta a campo na quinta-feira (19), às 19h30, quando enfrenta a Ferroviária, fora de casa. Um dia antes, o Ituano recebe a Portuguesa, ás 20h30, no estádio Novelli Júnior.

Dos quatro grandes de SP, apenas o Santos venceu na primeira rodada. Palmeiras empatou, como o São Paulo, e o Corinthians perdeu.

No início da partida no Morumbi, o São Paulo promoveu uma homenagem a Pelé, e Arthur Arantes do Nascimento, neto do Rei e são-paulino de coração, foi o responsável por dar o pontapé inicial da partida, vestido com a camisa da seleção brasileira com o nome do avô.

O técnico Rogério Ceni alterou o esquema do time em relação ao ano passado e escalou o time com uma linha de quatro na defesa e pontas rápidos ao lado de Calleri no ataque.

O São Paulo teve o controle do primeiro tempo, abusou do jogo pelas pontas, mas pecou nas conclusões.

Lento na etapa final, o Tricolor viu o Ituano gostar mais do jogo e levou pouco perigo, mas não chego a marcar e o resultado terminou sem gols. Os mais de 45 mil torcedores do São Paulo não gostaram da estreia vaiaram o time.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 x 0 ITUANO

Competição: Campeonato Paulista, 1ª rodada

Data e horário: 15 de janeiro de 2023 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Público: 45.115

Renda: R$ 1.672.568,00

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Danilo Ricardo Simon e Robson Ferreira Oliveira

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Pedrinho (SPFC); Frazan e Carlão (ITU)

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha (Igor Vinicius), Arboleda, Ferraresi e Welington (Liziero); Pablo Maia e Rodrigo Nestor (Marcos Paulo); Wellington Rato, Luciano (Galoppo) e Pedrinho (Juan); Calleri. Técnico: Rogério Ceni

ITUANO

Jefferson Paulino; Rai Ramos, Rafael Pereira (Frazan), Bernardo e Mario Sergio; Marcelo Freitas, Person (André Luiz) e Lucas Siqueira; Saraiva (Paulo Victor), Quirino (Carlão) e Gabriel Barros (José Aldo). Técnico: Carlos Pimentel.