SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Gustavo Scarpa deixou o Palmeiras como um agente livre no final de 2022 e já está mostrando seu bom futebol na Inglaterra.

O jogador havia assinado um pré-contrato com o Nottingham Forest no meio do último ano.

Como Scarpa está se saindo?

- Tem quatro jogos pelo Forest;

- Ao todo, soma 232 minutos em campo pela equipe inglesa;

- Já conquistou a titularidade, sendo participativo na reação do clube no Campeonato Inglês;

- Com Scarpa em campo, o Forest tem três vitórias e uma derrota;

- Ainda não balançou as redes ou foi garçom para seus companheiros;

- Segue atuando como meia ofensivo, assim como fazia no Palmeiras.

Após os primeiros jogos do meia pelo clube inglês, os torcedores do Forest já se renderam. Alguns publicaram no Twitter elogios ao ex-palmeirense como: "sua precisão nos passes é de outro nível", "grande jogador" e "eu te amo, Scarpa".

Gustavo também contagiou o vestiário com sua paixão por cubos mágicos, e seus companheiros de equipe já estão praticando.