RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - A Fifa divulgou, nesta segunda-feira (16), os 26 árbitros e assistentes selecionados para o Mundial de Clubes. A competição acontece em fevereiro, no Marrocos.

A Espanha e o Brasil, que tem Real Madrid e Flamengo, respectivamente, não terão representantes no torneio. Os Estados Unidos terão uma assistente de campo (Kathryn Nesbitt) e Marrocos um assistente de vídeo (Redouane Jiyed).

São seis árbitros, 12 assistentes de campo e oito assistentes de vídeo.

O inglês Anthony Taylor e o romeno Istvan Kovacs são os representantes da Uefa. O uruguaio Andres Matias Matonte Cabrera é o árbitro da Conmebol. O chinês Ning Ma, o argelino Mustapha Ghorbal e o salvadorenho Ivan Barton completam a lista.

Os 12 assistentes são Fei Zhou (China), Cheng Zhang (China), Mokrane Gourari (Argélia), Khalil Hassani (Tunísia), David Moran (El Salvador), Kathryn Nesbitt (EUA), Nicolas Taran (Uruguai), Martin Soppi (Uruguai), Vasile Marinescu (Romênia), Mihai Artene (Romênia), Gary Beswick (Inglaterra) e Adam Nunn (Inglaterra).

Ming Fu (China), Redouane Jiyed (Marrocos), Fernando Guerrero (México), Nicolas Gallo (Colômbia), Juan Soto (Venezuela), Massimiliano Irrati (Itália), Juan Martinez (Espanha) e Jerome Brisard (França) fazem o VAR.

O Mundial começará no dia 1º de fevereiro com o jogo entre Al Ahly, do Egito, e Auckland City, da Nova Zelândia. O vencedor encara o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, dia 4, decidindo o rival do Real Madrid.

O adversário do Flamengo sai do confronto entre Wydad Casablanca, do Marrocos, e Al Hilal, da Arábia Saudita, dia 4.