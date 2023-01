SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A ex-nadadora Rebeca Gusmão foi nomeada pelo governo do Distrito Federal para chefiar a administração do Parque da Cidade, em Brasília. A nomeação consta na edição desta terça-feira (17) do Diário Oficial do Distrito Federal.

Rebeca assume no lugar de Carlos Alberto Bougleux, que foi exonerado do cargo. Ela foi banida da natação após ser pega no doping por uso de testosterona, em 2008. Rebeca ainda perdeu as medalhas conquistadas no Pan do Rio, em 2007.

Nos anos seguintes, a ex-nadadora se arriscou no futebol, encarou depressão, lançou um livro sobre sua vida e participou do reality A Fazenda.

Rebeca se candidatou à deputa distrital pelo Distrito Federal no ano passado pelo União Brasil, mas não foi eleita.

Em seu perfil no Instagram, ela diz que trabalha com palestras de saúde mental, programas esportivos para empresas e assessoria em esportes eletrônicos.