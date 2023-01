SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense sofreu com a falta de entrosamento, mas venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0 com um golaço no Maracanã, nesta terça (17), pela 2ª rodada da Taça Guanabara.

O gol da vitória foi marcado pelo meio-campista Lima, que decidiu com um sem-pulo no ângulo.

O Fluminense chega à segunda vitória, mantém 100% e soma seis pontos no campeonato.

Fernando Diniz promoveu algumas estreias, e o time sentiu a falta de ritmo e de entrosamento.

O Fluminense estreou no Maracanã em 2023, mas não foi o único. Recém-chegado e muito festejado, o atacante Keno atuou pela primeira vez no estádio diante da torcida tricolor. Os laterais Guga e Jorge e o zagueiro Vitor Mendes também fizeram suas estreias pelo clube.

O JOGO

O jogo começou muito morno, quase em ritmo de treino no Maracanã. Nos primeiros 15 minutos, o Fluminense teve 60% de posse de bola, mas sem nenhuma finalização ou chance de gol. Bem armado, o Nova Iguaçu até chegou duas vezes, mas sem perigo. Muito lento e errático, o Flu sentiu a falta de entrosamento.

Após o início modorrento, o Fluminense acelerou a troca de passes e chegou com perigo duas vezes.

Aos 25 minutos, Keno balançou pela esquerda e cruzou na medida para Alan cabecear, mas o goleiro Max fez ótima defesa e colocou a bola para escanteio.

Depois, aos 32, foi a vez de Alan servir Keno, que tirou da marcação e finalizou para Max encaixar.

Quando parecia que o primeiro tempo ficaria no zero, o Fluminense fez uma boa jogada pela direita e, após cruzamento mal cortado, a bola sobrou na entrada da área. Lima aproveitou a sobra e pegou na veia para acertar o ângulo. Foi o primeiro gol dele com a camisa do Flu.

O jogo quase não mudou no segundo tempo, e o Nova Iguaçu por pouco não deixou tudo igual aos 8 minutos. Luã Lúcio, que tinha acabado de entrar, acertou um belo chute de longe, mas a bola explodiu na trave do Fluminense.

Mesmo com a vantagem no placar, o Fluminense não conseguiu dominar o Nova Iguaçu e acabou levando sustos. Por duas vezes, porém, o goleiro Felipe Rangel interveio bem no segundo tempo com boas defesas.

Aos 34 minutos, o Nova Iguaçu teve um jogador expulso. Bruninho deixou o cotovelo no rosto do lateral Guga, foi advertido com o vermelho direto e saiu de campo reclamando muito com o árbitro Felipe Paludo.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (22), às 18h, fora de casa contra o Madureira, pela 3ª rodada da Taça Guanabara. Um dia antes, o Nova Iguaçu pega o Flamengo, às 16h, no Maracanã.

Estádio: Maracanã, no Rio

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Assistentes: Wallace Muller Barros Santos e Fabiana Nobrega Pitta

Cartões amarelos: Marrony (Fluminense); Igor Fraga (Nova Iguaçu)

Cartão vermelho: Bruninho (Nova Iguaçu)

Gol: Lima, aos 44min do 1º tempo

FLUMINENSE

Felipe Rangel; Guga, Vitor Mendes, David Braz, Jorge; Felipe Melo, Lima (Isaac), Michel Araújo (Giovanni); Marrony (Caio Paulista), Keno, Alan (William Bigode). T.: Fernando Diniz

NOVA IGUAÇU

Anderson Max; Léo Fernandes, Michel, Gabriel Pinheiro, Bruninho; Igor Fraga, Gustavo Nicola, Ícaro (Luã Lúcio), Andrey Dias (Marquinhos Macaé), Ronaldinho (André Silva); Nathan (Caio Miranda). T.: Carlos Vitor