SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Em sua primeira participação no Australian Open como cabeça de chave, Beatriz Haddad Maia não passou da primeira rodada. Em uma partida realizada com muito atraso por causa do mau tempo em Melbourne, a brasileira, atual número 14 do mundo (e cabeça de chave 14), fez uma apresentação irregular e acabou eliminada pela espanhola Nuria Parrizas Díaz (31 anos, #75 do mundo) por 7/6(11) e 6/2.

Sem conseguir tomar o controle da ações, a paulista de 26 anos, que jogou com uma faixa na perna esquerda, terminou o duelo com 19 winners e 32 erros não forçados, enquanto Parrizas Díaz, que esteve no controle da maioria dos pontos, acumulou 30 e 37, respectivamente.

Enquanto a brasileira segue com um retrospecto ruim no torneio - em quatro participações na chave principal, jamais passou da segunda rodada - Parrizas Díaz avança para enfrentar a russa Anastasia Potapova, que vem de vitória sobre a americana Sloane Stephens por 7/6(2) e 6/4.

COMO ACONTECEU

Desde o começo, o duelo foi equilibrado, com as duas tenistas tentando jogar perto da linha de base para dominar os ralis e agredir primeiro. A semelhança nos planos de jogo deixou a partida cheia de variações, com altos e baixos de ambas atletas. A espanhola saiu na frente, quebrando o saque de Bia no terceiro game e abrindo 3/1 pouco depois. Em seguida, foi a brasileira que encaixou uma ótima série quatro de games para tomar a frente, com 5/3 no placar. Haddad Maia, no entanto, não conseguiu fechar o set quando sacou no nono game, e a decisão da parcial veio só no tie-break. Um dramático tie-break.

A paulista começou muito mal e ficou atrás por 6/1, mas se recuperou e salvou cinco set points seguidos até igualar o placar em 6/6. Bia, no entanto, não conseguiu passar à frente e seguiu salvando set points, mas sem vencer pontos quando o placar ficava igualado. Parrizas Díaz seguiu desperdiçando set points até que na 11ª chance (!), contou com um erro da brasileira para fazer 7/6(11).

O segundo set teve história parecida. Parrizas Díaz abriu 3/0, aproveitando-se de um começo nada inspirado da brasileira. Bia conseguiu devolver uma das quebras e até sacou em 2/3 e 40/15, com uma ótima chance de empatar a parcial, mas errou uma paralela fácil. A paulista acabou perdendo o saque e, quando o placar mostrava 4/2 para a espanhola, a chuva voltou a dar as caras. Logo após os primeiros pingos, Bia vestiu seu casaco e se recusou a voltar para a quadra, enquanto Parrizas Díaz aguardava no fundo de quadra. O árbitro, eventualmente, cedeu, e o jogo foi interrompido.

A paralisação durou pouco e não mudou a partida. Quando o duelo foi retomado, a espanhola continuou sendo a tenista mais agressiva em quadra e confirmou o saque sem problemas para abrir 5/2. Mais uma quebra logo em seguida deu números finais ao encontro.