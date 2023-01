SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jornais de todo o mundo repercutiram a grande estreia de Luis Suárez com a camisa do Grêmio. O atacante uruguaio fez três gols em 38 minutos e comandou a goleada de 4 a 1 sobre o São Luiz, nesta terça-feira (17), pela Recopa Gaúcha.

O Marca, da Espanha, por exemplo, comparou Suárez a velhos roqueiros. "Os velhos roqueiros nunca morrem, e os artilheiros são eternos e não se cansam de fazer gols, seja na Holanda, Inglaterra, Espanha, Uruguai ou Brasil. Este é Luis Suárez".

O As, outro jornal da Espanha, onde Suárez atuou por duas temporadas defendendo a camisa do Atlético de Madrid, escreveu que 'o Brasil se rendeu ao uruguaio com uma atuação galática'. "Estreia meteórica do 'Pistoleiro' pelo Grêmio", complementou.

O jornal L'Équipe, da França, afirmou que a história entre Suárez e o Grêmio parece o início de um romance.

O The Mirror, da Inglaterra, destacou durante o texto que Suárez voltou a marcar três gols em um jogo após quase dez anos -foi na goleada de 5 a 1 do Liverpool sobre o Norwich, em dezembro de 2013, quando marcou quatro em um só jogo. "

Já o Daily Mail, também da Inglaterra, escreveu que Luis Suárez 'viveu uma estreia dos sonhos' pelo Grêmio. "Um começo brilhante na vida no Brasil depois de deixar o clube de infância [Nacional] pela segunda vez", diz o começo do texto.

O Jornal Olé, da Argentina, disse que 'Suárez vai tentar ajudar o Grêmio a recuperar o destaque perdido no país', lembrando que o time gaúcho volta da segunda divisão.