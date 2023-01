SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Internazionale de Milão venceu o Milan por 3 a 0 e foi campeã da Supercopa da Itália na tarde desta quarta-feira (18).

Dimarco, Dzeko e Lautaro Martínez fizeram os gols do título da Inter. É a sétima Supercopa da Itália conquistada pela Internazionale.

O jogo foi na Arábia Saudita, em Riad, no estádio King Fahd.O público foi de cerca de 50 mil, mas quase ninguém foi da Itália para lá.

Dzeko derrubou um recorde de Cristiano Ronaldo e agora é o jogador mais velho a marcar em um jogo da Supercopa da Itália. Aos 36 anos e dez meses, participou do primeiro gol, marcou o segundo e foi um dos melhores em campo durante os 70 minutos que jogou. O recorde anterior era de Cristiano, que marcou em um título da Juventus há dois anos, quando tinha 35 anos e 11 meses.

Lautaro levou a melhor sobre Giroud de novo. Os dois disputaram a final da Copa do Mundo há exato um mês, com título argentino, e hoje o parceiro de Messi foi campeão de novo. Lautaro fez belo gol para fechar o placar, enquanto o francês teve atuação apagada.

A imprensa italiana calcula que menos de 500 torcedores de Inter e Milan viajaram até a Arábia Saudita para ver o jogo. A esmagadora maioria do público presente no estádio foi de torcedores locais.

A Federação Italiana de Futebol lamentou a baixa adesão e justificou o jogo em outro continente por causa das dificuldades financeiras dos clubes italianos. Esta foi a terceira edição de Supercopa disputada na Arábia Saudita e pode ter sido a última, pois termina neste ano o contrato com a agência que organizou as partidas no mundo árabe.

O estádio King Fahd virou o centro do futebol mundial nesta semana: recebeu a Supercopa Espanhola em que o Barcelona foi campeão sobre o Real Madrid, no domingo; hoje foi palco do título da Inter; e amanhã recebe o amistoso entre PSG e um combinado saudita, talvez o último duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo.