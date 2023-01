SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo empatou com o Madureira por 0 a 0 na noite desta quarta-feira (18), no Estádio Kleber Andrade, pelo Carioca. O confronto foi amplamente dominado pelos rubro-negros, que não conseguiram passar pela defesa adversária.

A partida foi válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O time rubro-negro perdeu os 100% de aproveitamento na Carioca, mas mantém liderança.

O Flamengo entrou em campo com o time titular, já pensando na Supercopa do Brasil e no Mundial de Clubes.

O confronto teve momento inusitado antes da bola rolar. A partida teve seu início atrasado por cerca de 15 minutos devido à falta de ambulância. Segundo a Anvisa, o veículo teve que ser trocado por estar com medicamentos vencidos.

O confronto foi de domínio total do Flamengo, que pressionou bastante a defesa do Madureira. Os mandantes apostaram nas faltas para tentar parar o ataque flamenguista.

A equipe rubro-negra foi superior durante todo o confronto, Porém, o Flamengo não conseguiu criar boas oportunidades de finalização e pecou no último passe.

O Flamengo volta a campo no próximo sábado (21), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada da Taça Guanabara. No dia seguinte, o Madureira pega o Fluminense, às 18h, no Estádio Kleber Andrade.

MADUREIRA

Dida, Rhuan Rodrigues (Oliveira), Maurício, Cavalini e Guilherme Ferreira; Banguelê, Matheus Lira, Rafinha (Thiaguinho) e Henrique (Bruno Cosendey); Gustavo (Pablo Silva) e Luiz Paulo (Guilherme Vintém). Técnico: Felipe Arantes

FLAMENGO

Santos, Varela (Matheuzinho), David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Mateusão); Thiago Maia, Gerson (Marinho) e Éverton Ribeiro (Matheus França); Arrascaeta, Gabriel e Pedro (Everton Cebolinha). Técnico: Vitor Pereira

Estádio: Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

Cartões amarelos: Rhuan Rodrigues (MAD)

Árbitro: Grazziani Maciel Rocha

Assistentes: Diego Luiz Couto Barcelos e Rafael Gomes Rosa