SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos está preocupado com o futuro do boliviano Miguelito, uma das maiores promessas do clube. O clube dá atenção especial ao meia-atacante de 18 anos.

O QUE ACONTECEU

Miguelito perdeu a mãe de forma súbita. Aos 42 anos, Mary Giovana Acuña Andi morreu menos de uma semana depois de descobrir um tumor na barriga.

O jovem foi para a Bolívia e ganhou tempo para ficar com seus familiares. O Santos mantém contato diário com o atleta e promete ajudar no que ele precisar.

O clube não consegue estimar a volta de Miguelito aos treinamentos. O meia viajou acompanhado de Paulo Roberto, seu empresário, e mora longe dos pais.

Além do luto, Miguelito sofreu com alguns problemas físicos recentemente e estava em transição para ficar à disposição do técnico Odair Hellmann.

Miguelito treinou sem disputar partidas oficiais por anos à espera da maioridade e do contrato profissional. A falta de histórico em competições causa um déficit físico em relação aos companheiros e rivais.

O departamento de saúde havia montado uma programação especial para Miguel se desenvolver fisicamente e agora aguarda a volta para saber quanto tempo mais de treinamento é necessário.

O QUE ESTÁ POR TRÁS

Miguelito é considerado um futuro craque no Santos. Ele foi promovido na reta final do Campeonato Brasileiro de 2022 e deve ter mais oportunidades neste ano.

O boliviano já foi convocado pela seleção principal do país e recusou propostas do Brasil e da Europa antes de assinar contrato com o Santos.

Ele chegou ao Santos com 14 anos e se sente grato ao clube por ter apostado nele e dado a estrutura suficiente para sair da Bolívia.

Em 2021, o técnico Fernando Diniz treinou Miguel escondido no profissional e falou a todos que o Santos tinha uma joia nas mãos.

O atual contrato termina em 2027. O Santos ainda tem outros dois bolivianos: o zagueiro Zabala e o centroavante Enzo. Ambos moram com Miguelito na Baixada Santista.