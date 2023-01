SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo de três espectadores tirou a paciência de Novak Djokovic durante partida contra Enzo Couacaud, pela segunda rodada do Aberto da Austrália. O sérvio foi ao árbitro para solicitar a retirada desses torcedores da Rod Laver Arena.

O QUE ACONTECEU

Djokovic se queixou do barulho dos torcedores ao longo do jogo. Em um momento do terceiro set, antes de o sérvio sacar, um espectador começou a falar e outro o mandou "calar a boca". O tenista agradeceu ao fã irritado com a distração.

No set seguinte, Djokovic perdeu a paciência e decidiu conversar com o árbitro.

"O cara está bêbado, fora de si. Desde o primeiro ponto ele está provocando. Ele não está aqui para assistir tênis, só quer entrar na minha mente. Então eu te pergunto (ao árbitro), o que você vai fazer sobre isso? Você o escutou pelo menos dez vezes, eu escutei cinquenta. O que vai fazer?", afirmou Djokovic.

O torcedor foi localizado. Ele estava junto com outros dois homens, todos vestidos como Wally, personagem da série de livros "Onde está Wally?".

Os três foram retirados da Rod Laver Arena por seguranças após os pedidos de Djokovic.

Apesar das distrações, o tenista sérvio garantiu vaga na terceira fase do Aberto da Austrália. Nole venceu por 3 sets a 1, parciais 6/1, 6/7, 6/2 e 6/0.