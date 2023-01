SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Esporadicamente, leilões com renda destinada à caridade são comuns no mundo do futebol. A novidade é a parceria firmada entre o PSG e a empresa MatchWornShirt, que passará a leiloar regularmente as camisas usadas nos primeiros tempos das partidas.

Camisas do amistoso entre os franceses e o combinado árabe desta quinta-feira (19) já vão a leilão. A renda arrecadada será destinada aos programas sociais e de caridade da Fundação PSG.

A partir de agora, camisas utilizadas por Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Marquinhos, Achraf Hakimi e outros atletas do PSG durante os primeiros tempos das partidas estarão disponíveis para leilão e poderão ser adquiridas.

"A camisa é o símbolo máximo do amor que os torcedores têm pelo time que amam e pelos jogadores. Para cada um de nós, é um símbolo de orgulho, paixão e esperança. Com esta nova iniciativa, o clube oferece uma oportunidade a todos os seus torcedores para adquirir um itemverdadeiramente único, com uma conexão ainda mais próxima com seus jogadores favoritos", afirma Fabien Allègre, diretor de marca do Paris Saint-Germain.

COMO VAI FUNCIONAR

Os leilões duram cerca de uma semana e todas as camisas têm como valor inicial o lance de 89 euros (R$ 490, aproximadamente). Os usuários podem acompanhar em tempo real cada oferta feita. Por serem camisas realmente utilizadas pelos atletas, elas carregam as marcas do jogo e são entregues aos compradores com um certificado de autenticidade -todas as camisas passam por um sistema de desinfecção, mas não são lavadas para garantir suas características únicas, que fazem das peças itens inestimáveis para os apaixonados por futebol e pelos craques do esporte.

No site da plataforma, matchwornshirt.com é possível visualizar todos os leilões ativos e realizar ofertas para tentar adquirir as camisas desejadas. Ativa desde 2017, a MatchWornShirt já ajudou a gerar mais de R$ 45 milhões que foram destinados a projetos sociais e de caridade - como os apoiados pela Fundação PSG, que tem como objetivo iniciativas que visam ao auxílio a crianças, jovens e comunidades necessitadas por meio de projetos educacionais e programas esportivos.

No Brasil, a plataforma começou suas operações em 2021 e já tem ações realizadas com diversos clubes, como os leilões de camisas do Flamengo utilizadas pelos atletas na final da Supercopa do Brasil de 2021, contra o Palmeiras, e de camisas do São Paulo utilizadas na final do Paulista de 2021.