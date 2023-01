SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Anton Walkes, do Charlotte FC, morreu na manhã desta quinta-feira (19), após sofrer um acidente envolvendo dois barcos em uma marina no sul da Flórida.

Ele foi encontrado inconsciente perto do estádio Miami Marine, de acordo com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida;

Bombeiros tentaram reanimar Walkes, e ele foi levado para um hospital da área, informou o portal Miami Herald.

Anton Walkes nasceu no dia 8 de fevereiro de 1997, em Londres. Ele foi revelado pelo Tottenham, teve passagens pelo Atlanta United e o Portsmouth, e jogou em 2022 pelo Charlotte FC.

"Todos estão devastados com a morte de Anton Walkes. Ele era um tremendo filho, pai, parceiro e companheiro cuja maneira de levar a vida tocava a todos que o conheciam. Ele fez todos ao seu redor pessoas melhores, em todas as áreas da vida, e representou o Charlotte FC no mais alto nível, dentro e fora de campo", disse David Tepper, proprietário do Charlotte FC, em comunicado divulgado pelo clube.