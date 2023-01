SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A EA Sports anunciou nesta quinta-feira (19) o Time do Ano do FIFA 23. Os 11 jogadores selecionados ganharão cartas especiais no modo Ultimate Team.

SÓ UM BRASILEIRO

O Time do Ano foi escolhido por voto popular. A EA disponibilizou enquete no site do jogo. 101 atletas concorreram às onze vagas no esquadrão ideal.

Dez brasileiros estavam na lista de indicados: Alisson, Ederson, Bremer, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro, Gabriel Jesus, Neymar e Vinícius Jr.

Apenas Militão, zagueiro do Real Madrid, foi escolhido pelo público.

O único vencedor da Copa do Mundo que está no time é Lionel Messi.

*CONFIRA O TIME DO ANO DO FIFA 23

Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)

Achraf Hakimi (PSG/Marrocos)

Éder Militão (Real Madrid/Brasil)

Virgil Van Dijk (Liverpool/Holanda)

Theo Hernández (Milan/França)

Luka Modric (Real Madrid/Croácia)

Kevin De Bruyne (Manchester City/Bélgica)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Inglaterra)

Lionel Messi (PSG/Argentina)

Karim Benzema (Real Madrid/França)

Kylian Mbappé (PSG/França)