SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Kely Nascimento, uma das filhas de Pelé, publicou em seu perfil no Instagram um vídeo com imagens do documentário "The Real Pelé", sobre seu pai e produzido em 2014.

Kely Nascimento e Justin Noto acompanharam Pelé durante o mês da Copa do Mundo de 2014. Os dois registraram vídeos do dia a dia do Rei.

Alguns trechos de gravações foram publicados na época em página no Facebook, mas episódios completos não estão disponíveis.

A postagem que Kely fez nesta quinta-feira mostra um piloto de dois minutos do documentário.

As imagens presentes no trailer mostram Pelé em grandes eventos e nos momentos íntimos com a família. O Rei cantando, cozinhando, fazendo piadas, o "verdadeiro Pelé", como diz o nome do documentário.