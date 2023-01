SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo superou o encharcado gramado da Fonte Luminosa e venceu, de virada, a Ferroviária no Campeonato Paulista por 2 a 1, nesta quinta-feira (19). A equipe de Rogério Ceni tomou um gol no começo da partida e viu Pablo Maia ser expulso, mas pressionou o goleiro Saulo e foi premiado pela agressividade.

O estreante David marcou no início do 2° tempo e o meia Galoppo, que chegou ao São Paulo no ano passado após um pedido de Ceni, completou já nos minutos finais -Heitor havia balançado as redes para os mandantes na etapa inicial.

A partida aconteceu em Araraquara e foi válida pela 2ª rodada do estadual. O São Paulo contou com três estreias na equipe titular: Alan Franco, Jhegson Méndez e David. A chuva deixou o campo pesado e prejudicou o ritmo de jogo, principalmente no 1° tempo. Saulo, goleiro da Ferroviária, se destacou com grandes defesas.

O campo molhado emperrou o início da partida. A forte chuva que caiu em Araraquara pouco antes do duelo deixou o gramado extremamente pesado e gerou uma série de faltas nos primeiros minutos: foram poucas jogadas pelo chão.

A Ferroviária se adaptou mais rápido às condições do campo e abriu o placar aos quatro minutos. Após cobrança de Rafael Costa para a área, a zaga são-paulina afastou parcialmente e Heitor, de primeira, fuzilou o gol de Rafael.

Forçando ataques sobre o adversário em busca do empate, os visitantes chegaram a assustar --também apostando nas cobranças de falta. Wellington Rato e Igor Vinícius foram os mais perigosos, mas o goleiro da Ferroviária trabalhou bem até o intervalo.

No início do 2° tempo, o São Paulo continuou pressionando e conseguiu igualar o marcador aos quatro minutos. Jhegson Méndez achou Igor Vinícius, que conseguiu evitar a saída pela linha de fundo e cruzou. David, de cabeça, contou com o desvio de Léo Santos para balançar as redes em seu 1° jogo com a nova camisa.

Pablo Maia deixou o gramado da Fonte Luminosa aos 19 minutos da etapa final. O volante, que estava pendurado, deu um carrinho temerário em Pablo Gabriel e recebeu o segundo cartão amarelo da arbitragem.

A inferioridade numérica não fez o time de Ceni abdicar do ataque. Calleri e Pedrinho tiveram boas chances, mas pararam em Saulo. Enquanto isso, a Ferroviária apostou nos contra-ataques, mas também não superou o goleiro Rafael.

Galoppo entrou no lugar de Wellington Rato e, aos 43 minutos, definiu o placar da partida. Pedrinho fez jogada pela esquerda e cruzou para Calleri, que desviou para o gol. O meia fechou na pequena área e empurrou para as redes de Saulo.

Estádio: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Diego Morelli de Oliveira

VAR: Vinicius Furlan

Cartões amarelos: Alisson Cassiano, Ronaldo Alves, Pablo Gabriel, Vinícius Munhoz (FER); Pablo Maia (SPO)

Cartões vermelhos: Pablo Maia (SPO)

Gols: Heitor (FER), aos 4 min do 1° tempo; David (SPO), aos 4 min do 2° tempo; Galoppo (SPO), aos 43 min do 2° tempo

FERROVIÁRIA

Saulo; Heitor (Bernardo), Alisson Cassiano (Augusto), Léo Santos e Sánchez (Ronaldo Alves); Pablo Gabriel, Rafael Costa (Matheus Lucas) e Álvaro (Thomaz); John Kennedy, Ytalo e Tito. T.: Vinícius Munhoz

SÃO PAULO

Rafael; Igor Vinícius (Rafinha), Alan Franco, Ferraresi e Welington; Pablo Maia, Jhegson Méndez (Luan) e Wellington Rato (Galoppo); David (Pedrinho), Luciano (Nestor) e Calleri. T.: Rogério Ceni