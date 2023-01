SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, reforçou a necessidade "urgente" de a equipe se reforçar com um lateral esquerdo. O clube não renovou o contrato com Reinaldo, titular absoluto na temporada passada, e agora vê uma indefinição no setor.

A SAÍDA ATUAL: WELINGTON

O jovem de 21 anos atuou como titular nas duas primeiras partidas do time no Campeonato Paulista. Ele é formado nas próprias categorias de base do São Paulo e, ao todo, soma 86 jogos na equipe principal.

Descrito por Ceni como "forte e veloz", ele tem contrato com o clube até o fim de 2024.

No ano passado, Welington atuou em 51 jogos, iniciando como titular em 16 oportunidades.

NA BRIGA PELA VAGA: LIZIERO

Meio-campista de origem, estava emprestado ao Inter no ano passado. Ele voltou para essa temporada para disputar uma vaga na lateral. Diante do Ituano, substituiu Welington, que saiu machucado.

Também é formado nas categorias de base do São Paulo e tem 24 anos.

"Conversamos com Liziero quando o empréstimo dele estava terminando com o Inter. [Perguntamos] se ele gostaria de voltar e buscar um espaço na lateral. E ele comprou a ideia", afirmou Carlos Belmonte, diretor do São Paulo, em reunião do Conselho Deliberativo no fim do ano passado.

OPÇÃO JOVEM: PATRYCK LANZA

Tem apenas um jogo no profissional: em 2022, contra o Fluminense, no Campeonato Brasileiro.

Na partida em questão, atuou por apenas 30 minutos e foi sacado para a entrada de Welington.

Atualmente, defende a seleção brasileira no Sul-Americano sub-20 e desfalca a equipe tricolor no início do Paulista.

TENTOU, MAS NÃO ROLOU: JUNINHO CAPIXABA

O lateral pertencia ao Grêmio e estava emprestado ao Fortaleza na temporada passada;

Juninho e seu estafe negociaram com o São Paulo no fim de 2022;

As conversas não avançaram, e o Red BUll Bragantino acabou contratando o jogador de 25 anos.