SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista James Ward-Prowse é um dos maiores especialistas em faltas do mundo atualmente.

Ele tem 28 anos e joga no Southampton, atual lanterna da liga inglesa. Fez dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Everton, no último sábado (14).

Chegou a 16 gols de falta na Premier League, dois abaixo do recorde de David Beckham.

Ele é duas vezes melhor do que a média de cobradores de falta da Premier League. Nas últimas três temporadas, a média de conversão de cobranças em gols de falta na liga é de 7,3%, ou seja, saem cerca de 7 gols a cada 100 tentativas. Quando é Ward-Prowse na bola, a taxa pula para 15,8%.

Nesta mesma estatística, o inglês é melhor do que Messi e Cristiano Ronaldo. Messi tem taxa de conversão de 9% em jogos de campeonatos nacionais, enquanto Cristiano fica em 6,2%.

Messi só leva a melhor na comparação da frequência de gols: o camisa 30 do PSG faz um gol de falta a cada 16,5 jogos, em média. Já Ward-Prowse converte uma falta a cada 20 partidas de liga. A diferença entre conversão e frequência se dá porque Messi cobrou mais faltas do que Ward-Prowse na carreira, por isso fez mais gols.

"Não há um cobrador melhor do que Ward-Prowse. Ele é tão bom nisso que talvez as pessoas esqueçam o quão bom ele é com a bola rolando também", afirmou o técnico Pep Guardiola, em elogio feito na temporada passada.

Ward-Prowse foi revelado no Southampton e nunca jogou em outro clube. Esta é a décima temporada seguida em que ele é titular, por isso tem 324 jogos e 45 gols marcados na Premier League.

Ele nunca ganhou um título sequer na carreira. A vez em que chegou mais perto foi na Copa da Liga de 2016-17, em que o Southampton perdeu a final para o Manchester United.

O meia foi convocado algumas vezes pela seleção da Inglaterra no último ciclo de Copa do Mundo. Fez três gols nas Eliminatórias e foi titular em um jogo de junho de 2022, mas cinco meses depois ficou fora do grupo que foi ao Qatar.

