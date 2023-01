SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rogério Ceni, técnico do São Paulo, explicou em entrevista gravada ao "Bola da Vez", da ESPN, a pouca utilização de Galoppo como titular.

O treinador, que participou do programa da emissora dias antes da vitória desta quinta-feira (19) do time sobre a Ferroviária ?em que o argentino marcou um gol?, disse que o número de estrangeiros no elenco dificulta uma sequência. Há oito jogadores de fora do país na equipe, e só cinco podem ser relacionados em uma mesma partida.

"Ele é esforçado e dedicado, estamos procurando uma posição para ele no grupo. Tem um número alto de estrangeiros no clube, também tem a concorrência nesse sentido", afirmou Ceni.

CENI DETALHOU A NEGOCIAÇÃO CLUBE E JOGADOR

Ainda no programa da ESPN apresentado por André Plihal, o ex-goleiro admitiu sua preferência por "outras opções" na época em que o nome de Galoppo foi cogitado no São Paulo. Para ele, a equipe precisava mais de atletas de posições diferentes.

"Eu não sei quanto custou o Galoppo, não sei qual parceria que foi feita, eu desconheço mesmo. O jogador foi mostrado antes para mim, o departamento de scout achou ele no Banfield e me mostrou. É um menino excepcional. Nós tínhamos necessidades em outras posições na época, aí eu perguntei se não dava para trazer outras opções, mas o patrocinador queria trazer esse jogador. Entre eu ter o jogador e não ter, eu prefiro que ele venha" completou o técnico

OS NÚMEROS DE GALOPPO

- Jogou com a camisa do São Paulo em 23 oportunidades;

- Marcou dois gols (um deles na partida de ontem);

- Atuou como titular em pouco mais de 30% das vezes em que entrou em campo (sete partidas).