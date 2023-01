O duelo Flamengo x Nova Iguaçu abre às 16h (horário de Brasília) deste sábado (21) a terceira rodada do Campeonato Carioca. Líder do torneio, com sete pontos – e com um jogo a mais -, o Rubro-Negro empatou sem gols contra o Madureira na última rodada. Já o Nova Iguaçu ainda não venceu no Carioca, soma apenas um ponto e ocupa a vice-lanterna. O embate no Maracanã terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

HOJE TEM MENGÃO NO CARIOCA!



Às 16h, o Mais Querido enfrenta o Nova Iguaçu, no Maracanã! Vamos com tudo em busca dos três pontos! #FLAxNIG #VamosFlamengo pic.twitter.com/cOdzCVKhCO — Flamengo (@Flamengo) January 21, 2023

A expectativa é de casa cheia, já que mais de 30 mil ingressos já haviam sido vendidos até a noite de sexta-feira (20). O técnico português Vítor Pereira deve levar a campo a equipe titular que enfrentou o Madureira na última quarta (18). O treinador vem aproveitando o Cariocão para dar mais ritmo de jogo ao elenco. No próximo dia 28 o time carioca disputa com o Palmeiras o título da Supercopa do Brasil, no estádio Mané Garricha, em Brasília.

“Temos que adquirir ritmo, quilômetros nas pernas, tempo de jogo. Portanto o próximo jogo vai ser a equipe principal. Mesmo cansados”, afirmou Pereira durante coletiva.

O Flamengo deve entrar em campo esta tarde com Santos, Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Carlos Vitor exalta determinação e projeta duelo com o Flamengo >>> https://t.co/YPHpTfEGHo pic.twitter.com/RLoaCyBFNp — Nova Iguaçu FC (@oficialnifc) January 20, 2023

O Nova Iguaçu busca a primeiro triunfo no torneio para se distanciar da zona de rebaixamento. O técnico Carlos Vitor deve repetir o elenco que enfrentou o Tricolor na última terça (17).

“Sabemos que será um jogo muito difícil, mas a gente sabe o quanto será importante somar ponto nessa partida”, afirmou Vitor.

O Orgulho da Baixada deve jogar neste sábado (21) com Max; Léo Fernandes, Michel, Gabriel Pinheiro e Márcio; Igor Fraga, Gustavo Nicola e ícaro; Ewerton, Andrey e Nathan Palafoz.

Tags:

Campeonato Carioca | Esportes | flamengo | futebol | Nova Iguaçu | Vitor Pereira