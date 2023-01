SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Liverpool e Chelsea empataram sem gols neste sábado (21), em Anfield, pela abertura da 21ª rodada do Campeonato Inglês. Os gigantes do país seguem estacionados no meio da tabela.

Os dois times avançam para 29 pontos, na oitava e na décima posição da tabela. Os times não conseguem embalar uma sequência de vitórias na Premier League e seguem distantes dos líderes.

A partida deste sábado marcou a estreia do atacante ucraniano Mudryk, anunciado pelo Chelsea há uma semana após negócio de 100 milhões de euros (aproximadamente 565 milhões de reais). Apelidado de "Neymar ucraniano", teve participação discreta contra o Liverpool.

O técnico alemão Jurgen Klopp, do Liverpool, completou mil jogos na carreira. Ele trabalha na função desde 2001 e só treinou Mainz 05, Borussia Dortmund e Liverpool, onde está desde outubro de 2015.

Os times não empatavam um clássico inglês em 0 a 0 em Anfield desde 1971.