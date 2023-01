SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O secretário-geral da Federação Saudita de Futebol, Ibrahim Alkassim, afirmou que existe interesse de ter Cristiano Ronaldo e Lionel Messi mais uma vez na mesma liga. Embora tenham surgido rumores de que o argentino poderia se juntar ao Al-Ittihad ou ao Al-Hilal, não há proposta na mesa.

"A ideia da Federação é sempre melhorar o nosso futebol e é claro que gostaríamos de ver Cristiano e Messi no mesmo campeonato novamente, mas a verdade é que não sabemos de nada agora. No momento não sabemos nada sobre uma possível chegada de Lionel Messi, embora eu não esconda que, como Federação Saudita, gostaríamos de tê-lo um dia no campeonato nacional", disse Alkassim ao jornal espanhol Marca.

Messi tem contrato até o fim da temporada com o PSG, mas deve renová-lo em breve

CR7 se juntou ao Al-Nassr em um contrato bilionário

Estrelas se enfrentaram no meio de semana em amistoso, o que aqueceu rumores

Há muita expectativa em Cristiano Ronaldo. Além de ter recebido um contrato de valores altos, é esperado que o português traga mais atenção à liga saudita. Ele estreia neste domingo (22), às 14h30.