RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo depois de negar que aconteceria, Glover Teixeira anunciou que vai se aposentar do UFC após perder a disputa do cinturão dos meio-pesados (93kg) para Jamahal Hill, no Rio de Janeiro. Ele foi derrotado por decisão unânime dos juízes após cinco rounds.

"É hora de parar. Vou colocar minhas energias nos caras novos. Poatan vai segurar o cinturão dele por muito tempo, depois subir. Queria ficar até cair. Mas tem round, não consigo acertar os caras. Velocidade não está aí mais. Uma honra me aposentar com o Shogun. Eu paro hoje" Glover Teixeira.

Aos 43 anos, Glover havia conquistado o título em outubro de 2021 ao derrotar Jan Blachowicz por finalização no segundo round, mas perdeu na primeira defesa.

Nas entrevistas prévias às lutas, Glover disse que não planejava as coisas: "Só curto o momento e vivo".Profissional do MMA desde 2002, Glover Teixeira possui um cartel de 33 vitórias e nove derrotas.

O UFC só definiu a luta principal do evento com menos de um mês para o seu início. Glover, portanto, "salvou" o evento.Antes de deixar o octógono, Glover Teixeira pediu respeito ao adversário, a quem abraçou no início do quinto round."Vi jogando coca e cerveja no outro campeão. Quero que respeitem, ele vai sair comigo. É o campeão"