SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Haaland deu show contra o Wolverhampton neste domingo (22). O atacante fez três gols e garantiu a vitória tranquila do Manchester City no Campeonato Inglês. A partida foi disputada no Etihad Stadium.

Haaland abriu o placar aos 39 do primeiro tempo, após boa trama de De Bruyne e Mahrez. O belga cruzou na cabeça do atacante, que mandou para o fundo da rede.

O norueguês fez o segundo aos quatro minutos do segundo tempo, de pênalti, após Gündogan sofrer a falta.

Haaland completou o hat-trick aos nove, após uma saída de bola errada de Sá. Mahrez só rolou para o atacante, que bateu de primeira e ampliou o placar.

O Manchester City é o vice-líder do Inglês e tenta se aproximar do Arsenal, já o Wolverhampton está em 17º, empatado com o Bournermouth, que está na zona de rebaixamento.

MANCHESTER CITY

Ederson; Lewis, Stones, Akanji e Laporte; Rodri (Kalvin Phillips), De Bruyne (Bernardo Silva) e Gundogan; Mahrez (Palmer), Haaland (Julian Álvarez) e Grealish. T.: Pep Guardiola.

WOLVERHAMPTON

Sá; Semedo, Collins, Kilman e Bueno; Lemina (Daniel Podence), Neves e Nunes; Traoré (Matheus Cunha), Jiménez (Pablo Sarabia) e Hwang (João Moutinho). T.: Julen Lopetegui.

Estádio: Etihad Stadium

Hora: 11h (de Brasília)

Cartões amarelos: Max Kilman (WOL), Mario Lemina (WOL), Julen Lopetegui (WOL),

Cartões vermelhos:

Gols: Haaland (MAC), aos 39' do 1º tempo (1-0); Haaland (MAC), aos 4' do 2º tempo (2-0); Haaland (MAC), aos 9' do 2º tempo (3-0);