SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empate sem gols com o Palmeiras neste domingo 22) foi apenas o terceiro jogo do São Paulo em 2023, mas o clube já tem um problema para o restante da temporada.

Com a lesão de Nahuel Ferraresi, Rogério Ceni tem apenas três zagueiros à disposição no momento para escalar.

Arboleda, Alan Franco e Beraldo são os beques que podem entrar em campo.

Diego Costa ainda se recupera da cirurgia para a retirada de um fragmento ósseo do joelho esquerdo no mês passado.

Rafinha, que pode atuar improvisado no setor, também saiu machucado do Allianz Parque, com dores no tornozelo esquerdo, e inicia o tratamento nesta segunda-feira.

O clube tricolor agora terá de correr para contratar outro zagueiro.

Ceni já tinha pedido a contratação de reforços. Para o treinador, o clube precisa urgentemente de um lateral esquerdo e um centroavante. Agora, mais um defensor. Conhecido por sempre pedir novas peças, Ceni vê o grupo ainda curto: "Não estou reclamando, apenas constatando do que faltam peças. Se o clube conseguir trazer, vai ajudar bastante a gente. Caso contrário, a tendência é desgaste e lesão"

Ferraresi sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e vai precisar passar por uma cirurgia. O lance aconteceu no segundo tempo do Choque-Rei de domingo.

A diretoria do São Paulo deve reabrir as conversas com o Grupo City para prorrogar o empréstimo do zagueiro venezuelano. O contrato atual vai até o fim de junho deste ano. A ideia é que o vínculo seja estendido até o final do ano. Se isso não acontecer, é provável que ele não atue mais com a camisa tricolor.

O problema é que o clube já contratou sete jogadores neste ano: o goleiro Rafael, o zagueiro Alan Franco, o volante Méndez, o meia-atacante Wellington Rato e os atacantes David, Marcos Paulo e Pedrinho. A falta de grana é um entrave.

"Me dou super bem com a direção e converso todos os dias. Não é que cobro, mas peço a eles para trazer. Precisamos de certa urgência. É um time que precisa dessas alternativas. Estamos procurando, mas o clube não tem dinheiro para contratar" Ceni