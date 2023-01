SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação Paulista de Futebol anunciou nesta segunda-feira (23) que a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior vai acontecer no Estádio do Canindé.

O jogo entre Palmeiras e América-MG, previsto para quarta-feira (25), aconteceria no Allianz Parque, mas o local foi alterado por questões operacionais do estádio. O Canindé, então, foi escolhido como substituto;

O Palmeiras tentou levar a final para sua casa, mas o que impede que a decisão seja lá é o show da banda Backstreet Boys nos dias 27 e 28. A promotora do evento não liberou o jogo no dia 25.

Tradicionalmente, o duelo é disputado no dia do aniversário da cidade.

As duas equipes chegam com 100% de aproveitamento, com oito vitórias em oito jogos.