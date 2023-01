- Temporada 2023 do circuito mudial de surfe começa domingo, no Havaí

A Liga Mundial de Surfe (WSL, sigla em inglês) definiu nesta segunda-feira (23) o calendário das 11 etapas da temporada 2023. A abertura será no Havaí, com o início da janela na praia de Pipeline, na Ilha de Oahu, no próximo domingo (29). O Brasil competirá com 10 atletas entre os 36 participantes na disputa masculina. Gabriel Medina volta a competir este ano, junto com Filipe Toledo, Ítalo Ferreira, Caio Ibelli, Jadson André, Yago Dora, os irmãos Miguel e Samuel Pupo, além de João Chianca e Michael Rodrigues, ambos classificados no Challenger Séries. Já no feminino, o Brasil conta apenas com a gaúcha Tatiana Weston-Webb entre as 18 competidoras.

"Ai, ai, ai, ai... Está chegando a hora!" ????



Faltam poucos dias para o início da temporada 2023 do Championship Tour e estamos cada vez mais ansiosos!!! ???????????#WSLBrasil pic.twitter.com/i8lI5vPHZk — WSL Brasil ???????? (@WSLBrasil) January 23, 2023

A etapa brasileira ocorrerá em Saquarema (RJ), de 23 de junho a 1º de julho, após o corte de notas no meio da temporada. Assim como no ano passado, após cinco etapas do circuito avançarão os surfistas (homens e mulheres) com melhores médias. Entre os homens, dos 36 que iniciarem a disputa, seguirão apenas 24 na competição. Já no feminino, das 18 participantes, apenas 12 continuarão na busca pelo título mundial. Quem ficar pelo caminho, disputará a divisão de acesso à elite da modalidade, a Challenger Séries.

O término da temporada 2023 está previsto para o período de 7 a 15 de setembro, com as Finais da WSL na praia de Trestles, na Califórnia (Estados Unidos). A competição final, em formato de mata-mata, reunirá os cinco melhores do ano em cada gênero (feminino e masculino).

Tags:

Challenger Séries | circuito mundial | Esportes | filipe toledo | Gabriel Medina | Havaí | Ítalo Ferreira | Liga Mundial de Surfe | pipeline | Saquarema | Surfe | Tatiana Weston-Webb | WSL