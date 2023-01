SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Polônia assinou um acordo para ter Fernando Santos como treinador até 2026. O anúncio oficial deve acontecer nesta terça-feira (24). Ele deixou a seleção de Portugal depois da Copa do Mundo de 2022.

O presidente da Federação Polonesa de Futebol, Cezary Kulesza, compartilhou uma foto ao lado do técnico de 68 anos.

Fernando Santos foi treinador de Portugal durante oito anos.

Nesse período, ele venceu os títulos da Eurocopa de 2016 e da primeira edição da Liga das Nações da Europa, em 2019.

O português foi demitido depois da eliminação por Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo no Qatar, em dezembro.

O técnico português chega para substituir Czeslaw Michniewicz. Na última Copa do Mundo, a Polônia passou na segunda posição do Grupo C, mas acabou caindo nas oitavas de final para a França.

A estreia de Fernando Santos será contra a República Checa nas Eliminatórias da Euro 2024.

A Polônia será a terceira seleção da carreira de Fernando Santos. Além de Portugal, ele também treinou a Grécia entre 2010 e 2014. Nesse período, levou o país às quartas de final da Eurocopa de 2012 e às oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.