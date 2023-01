SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain venceu o Pays de Cassel por 7 a 0 na tarde desta segunda-feira (23), no Stade Félix-Bollaert. Os gols do confronto foram marcados por Mbappé (cinco vezes), Neymar e Soler.

A partida foi válida pela décima fase da Copa da França;

Com a vitória, o PSG avança para as oitavas de final e vai enfrentar o Olympique de Marselha;

Galtier escalou uma equipe mesclada e deu oportunidades para os jovens do elenco.

O Pays de Cassel está avaliado em 400 mil euros (cerca de R$ 2,3 milhões), contra 894,55 milhões de euros (aproximadamente R$ 5 bilhões) do PSG. O clube da sexta divisão tem valor equivalente ao do terceiro goleiro do Paris, Alexandre Letellier. Os dados são do Transfermarkt.

PAYS DE CASSEL

Samson; Santrain (Charles Delcourt), Zmijak, Thoor e Rapaille; Leclerc, Nicolas Bruneel (Mathieu Valdher) e Boudjema; Kiba Sané (Robin Itoua), Bogdanski (Emmanuel Djelema) e Leganase (Kevin Rudent). T.: Samuel Goethals

PSG

Navas; Pembélé (Achraf Hakimi), Sergio Ramos (Bitshiabu), Danilo Pereira e Nuno Mendes (Juan Bernat); Vitinha, Renato Sanches (Fabián Ruiz), Soler e Neymar; Mbappé e Ekitiké (Ismael Gharbi). T.: Christophe Galtier

Estádio: Stade Félix-Bollaert, em Lens (França)

Cartões amarelos: Neymar (PSG) e Nicolas Bruneel (PDC)

Gols: Mbappé (29' - 1ºT), Neymar (32' - 1ºT), Mbappé (34' - 1ºT), Mbappé (41' - 1ºT), Mbappé (11' - 2ºT), Soler (19' - 2ºT) e Mbappé (34' - 2ºT)