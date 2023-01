- Zé Roberto e Felipe Siqueira são eleitos os melhores técnicos de 2022

Felipe Siqueira, mentor de Piu

Especialista em velocidade e barreira, Felipe Siqueira foi considerado pelo COB o melhor técnico de esportes individuais na temporada passada. Há quatro anos Siqueira treina Alison dos Santos, o Piu. Os melhores resultados do trabalho foram colhidos no ano passado, quando com a temporada invicta de Piu – ele ganhou todas as sete etapas da Liga Diamante (Diamond Leagues) dos 400 metros com barreiras, feito inédito para atletas de pista – que culminou com o ouro no Mundial de Atletismo de Eugene (Estados Unidos).

“É uma honra receber essa premiação pela história desse prêmio, pelos profissionais que já receberam e também por ser oferecido pela entidade máxima do nosso esporte, que é o COB. Fico muito feliz por me juntar a outros grandes treinadores do atletismo como Nélio Moura e Elson Miranda, nomes que fizeram e seguem fazendo história, representando a nossa modalidade”, recordou Siqueira. E completou: “2023 é um ano muito importante, que antecede os Jogos Olímpicos e temos algumas competições chaves como o Mundial, os Jogos Pan-americanos e as etapas da Diamond League. Esperamos chegar em Paris com a melhor preparação possível para brigar por uma boa colocação”.

