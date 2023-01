SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O ex-jogador Gareth Bale, 33, disputará um torneio de golf em fevereiro e compartilhou a novidade nas redes sociais.

Bale anunciou sua aposentadoria no início deste ano, após temporada no futebol dos Estados Unidos;

O galês nunca escondeu sua paixão pelo golfe e já se envolveu em polêmicas pela prática da modalidade.

Bale estará no AT&T Pebble Beach Pro-Am. O ex-atacante, porém, não deu maiores detalhes sobre o torneio.

Em 2019, Bale polemizou ao expor uma bandeira de País de Gales com os dizeres "Gales. Golfe. Madrid. Nessa ordem", quando comemorava a vaga para a Eurocopa, em novembro. Os torcedores do Real Madrid, então clube do atacante, reprovaram e passaram a vaiar o galês.

O carinho pelo golfe contribuiu para a decisão da diretoria do Real Madrid de negociar Bale ao fim da temporada 2019/2020.

Bale também foi flagrado jogando golfe após pedir não ser relacionado para a partida do Real Madrid contra o Manchester City, em 2020, pela Liga dos Campeões. Os ingleses venceram por 2 a 1.

