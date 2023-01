SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Odair Hellmann mexerá novamente no time do Santos para enfrentar o Água Santa nesta quarta-feira (25), às 21h35 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Odair sacou João Lucas e não deve contar com Dodi (desconforto) e Mendoza (febre).

Soteldo, recuperado de entorse no tornozelo, está de volta. Ele não enfrentou o São Bernardo.

A provável escalação é: João Paulo, Nathan, Messias, Maicon e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Sandry (Dodi) e Carabajal; Ângelo (Mendoza), Soteldo e Marcos Leonardo.

O QUE ESTÁ POR TRÁS

A comissão técnica está preocupada com o desempenho do Santos e tenta encontrar soluções.

Depois de usar a pré-temporada para ensaiar um esquema com Soteldo na armação e mais três atacantes, Odair recuou e testa outras formações.

Carabajal entrou bem no empate com o São Bernardo e ganha a primeira chance como titular. O argentino é meia de origem.