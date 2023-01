SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro boliviano Leonardo Zabala, de 20 anos, recebeu sondagens durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior e aguarda proposta do Santos para renovar o seu contrato. O vínculo termina em dezembro de 2023.

Zabala recebeu sondagens do Brasil e do exterior nas últimas semanas. Um dos clubes interessados é de Portugal.

Com passagem pela base do Palmeiras, Zabala chama a atenção por ser canhoto e ter boa saída de jogo.

A intenção do defensor boliviano é continuar no Santos, mas desde que haja um planejamento para promoção ao elenco profissional no decorrer da temporada.

O boliviano treinou entre os profissionais em alguns momentos de 2022, mas não foi promovido. Ele disputa essa vaga com Derick.

Zabala ficou frustrado de começar a Copinha entre os reservas do técnico Orlando Ribeiro. O zagueiro só virou titular por causa da lesão de Jair.

No fim de 2022, o West Ham (Inglaterra) demonstrou interesse, mas decidiu contratar Luizão, ex-São Paulo.