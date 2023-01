SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo, demonstrou interesse em vários jogadores do futebol europeu, incluindo Luka Modric e Eden Hazard, do Real Madrid. De acordo com o jornal espanhol Sport, o clube merengue não vê a saída dos dois atletas com maus olhos.

Modric e Hazard têm salários altos. O Real Madrid estaria disposto a se desfazer de ambos, caso seja necessário.

O croata recebe 18 milhões de euros (R$ 100 milhões na cotação atual) em valor bruto anual e tem contrato até o meio de 2023.

A diretoria do Real está satisfeita com o desempenho de Modric e gostaria de renovar o vínculo, mas entende que o jogador deveria se aposentar da seleção croata e focar exclusivamente no clube.

O Al Nassr estaria disposto a oferecer 20 milhões de euros (R$ 112 milhões) livres de impostos para Modric por dois anos.

No caso de Hazard, o interesse do Real Madrid em sua saída é total. O jogador recebe 29 milhões de euros (R$ 162 milhões) em valor bruto anual e é pouco utilizado no time.

O que pode travar a negociação é a duração do contrato. O belga tem vínculo com o Real até a metade de 2024.

Dirigentes do Al Nassr querem se reunir com Hazard em fevereiro, de acordo com a publicação.

O Real Madrid aceitaria perder os dois jogadores para direcionar recursos a um alvo definido: Jude Bellingham. O meio-campista do Borussia Dortmund também desperta interesse de Manchester City e Liverpool.