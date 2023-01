SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Lucas Lima e Luan eram grandes atrações em 2017. Lucas chegava ao Palmeiras com salário milionário após brilhar pelo Santos. Luan foi o melhor da Libertadores no título do Grêmio. Atualmente, a dupla que já foi da seleção brasileira virou problema.

Lucas Lima está livre no mercado após o fim do contrato com o Palmeiras e os empréstimos ao Fortaleza. Luan tem mais um ano de contrato no Corinthians, mas treina separadamente depois de passagem apagada pelo Santos.

O QUE ACONTECEU COM OS MEIAS

Lucas Lima foi reserva do Fortaleza depois de não se firmar no Palmeiras e ficou sem clube. A última partida foi em 9 de novembro de 2022.

Luan treina separadamente no Corinthians após empréstimo frustrado ao Santos em 2022. O Timão não tem interesse na permanência do meia.

Os empresários da dupla priorizam transferências ao exterior. Eles entendem que a imagem dos meias está desgastada no Brasil.

O que está por trás

Aos 32 anos, Lucas Lima recebeu sondagens de clubes como o Goiás no Brasil, mas tem convites para jogar no exterior. Um projeto no Japão é discutido.

O estafe de Lucas admite que o momento de buscar competitividade já passou e o foco agora é ter paz (e dinheiro).

Luan também ouviu interessados no Brasil, mas quer jogar fora do país. Ele entendia que daria a volta por cima no Santos -- o que passou longe de acontecer.

O Corinthians paga R$ 800 mil por mês para Luan e pensa na rescisão do contrato válido até dezembro. O atleta teve episódios recentes de indisciplina.