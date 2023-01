SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o América-MG por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira (25) e se tornou campeão da Copinha 2023.

Ruan Ribeiro marcou para o Palmeiras, e Renato Marques fez para o América-MG. O gol do título saiu já nos acréscimos, quando Patrick cabeceou a gol após bate-rebate na área.

A final no Canindé teve esmagadora maioria de palmeirenses, como seria de se esperar. O bicampeonato fecha uma temporada perfeita do Palmeiras sub-20, que há alguns meses já tinha sido campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil da categoria. Desde a final da Copinha passada, o time fez 43 jogos e venceu 34.

O Palmeiras já foi o alvo preferido dos rivais por não ter Copinha, mas agora ganha logo duas seguidas. Até músicas foram feitas para tirar onda com a base alviverde, que responde no campo com uma sequência de títulos no sub-20. Enquanto isso o rival Corinthians, maior campeão do torneio, não ganha desde 2017.

O time se reinventou após o título da Copinha de 2022, e nenhum dos titulares daquele título continuou no sub-20. Alguns subiram para o principal do Palmeiras, outros saíram do clube, e nenhum dos 11 do time que começou a final era titular no ano passado.

O Palmeiras tem outro jogo nesta quarta, mas desta vez dos profissionais. Às 19h30 (de Brasília) o time encara o Ituano pelo Paulistão, possivelmente com time reserva a três dias da Supercopa contra o Flamengo. Na base, ainda não há previsão de início do Paulista sub-20 deste ano, que abre a temporada da categoria.

O JOGO

O jogo estava parelho até Vitinho escapar pela segunda vez atrás da zaga e tocar para Ruan Ribeiro abrir o placar. Depois Adryelson se destacou pelo América-MG, mandando uma bola na trave e sofrendo o pênalti do empate.

O América voltou melhor do intervalo e teve um gol anulado. Em seguida o Palmeiras acertou a trave. O segundo tempo inteiro teve o América-MG com a bola, e o Palmeiras na velocidade. Foram três contra-ataques de perigo, mas todos terminaram em finalizações para fora, duas de Kevin e uma do reserva que entrou no lugar dele, Daniel.

Quando tudo parecia fadado aos pênaltis, o gol do título saiu aos 47 do segundo tempo. O escanteio foi cobrado na área, a bola ficou pipocando, desviou e sobrou para Patrick virar herói.

Gols e lances importantes

1 a 0. Gustavo Mancha lançou em profundidade para Vitinho, que cruzou rasteiro na medida para Ruan Ribeiro fazer seu nono gol na Copinha.

Pênalti repetido. Adyson fez linda jogada individual pela direita, invadiu a área dando uma caneta em Léo e foi derrubado. Pênalti para o América-MG. Renato Marques cobrou, e o goleiro Aranha pegou, mas o árbitro ainda não tinha apitado. Não valeu.

1 a 1. Na segunda chance, Renato Marques bateu no meio do gol e empatou o jogo para o América-MG.

Gol anulado. O América-MG chegou a comemorar o segundo gol na volta do intervalo, mas Adyson estava impedido dentro da pequena área. Ele desviou um chute do companheiro, e a arbitragem anulou o lance.

2 a 1. Patrick fez o gol do título de cabeça, após sobra de bola na área já nos acréscimos do segundo tempo.

Estádio: Canindé, em São Paulo

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

Assistentes: Izabele de Oliveira (SP) e Matheus Guilherme Biselli da Cruz (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Léo e Pedro Lima (PAL); Luan Campos e Théo (AMG)

Gols: Ruan Ribeiro aos 18min do 1º tempo (PAL); Renato Marques, aos 41min do 1º tempo (AMG); e Patrick (PAL), aos 47min do 2º tempo

PALMEIRAS

Aranha; Edney, Talisca, Henri e Gustavo Mancha (David Kauã); Léo (Patrick) e Pedro Lima; Estêvão (Gilberto), Vitinho, Ruan Ribeiro (Thalys) e Kevin (Daniel). T.: Paulo Victor Gomes

AMÉRICA-MG

Cássio; Samuel, Jonathan, Júlio e Paulinho; Breno, Matheus Henrique, Luan Campos, Théo e Adyson; Renato Marques. T.: Mairon César