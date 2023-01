SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Jô, ex-Corinthians, foi apresentado nesta quarta-feira (25) pelo Al Jabalain, da segunda divisão da Arábia Saudita.

O centroavante de 35 anos estava sem clube desde que deixou o Ceará no fim da última temporada.

Embora tenha assinado com uma equipe saudita, ele não vai chegar a enfrentar Cristiano Ronaldo em campo, já que o Al Nassr está na primeira divisão.

O Al Jabalain está na décima posição da tabela, com 21 pontos, a dez do G4.

Jô também mandou uma mensagem, em inglês, aos torcedores do novo time.

"Olá, fãs do Al Jabalain. Sou Jô, o novo atacante. Estou muito feliz por assinar com este clube. Espero dar o melhor pelo resto da temporada. Nos vemos em breve", disse Jô ao ser anunciado como reforço do Al Jabalain.

O atacante deixou o Corinthians em junho do ano passado, após ter se envolvido em uma polêmica ao ser flagrado em uma festa e ter faltado ao treino no dia seguinte. Ele estava em sua terceira passagem pelo clube e se despediu como o artilheiro do time no século e também da Arena Corinthians.

Jô foi revelado pelo clube alvinegro paulista e rodou o mundo jogando futebol. Ele soma passagens por CSKA, Manchester City, Everton e Galatasaray, além de ter atuado na China e no Japão.