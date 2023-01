RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Contratado pelo Vasco no início desta temporada, o lateral direito uruguaio Puma Rodríguez virou um case de marketing, no mínimo, curioso. Por influência de seu apelido, o jogador é patrocinado pela "Puma", empresa de material esportivo.

Puma Rodríguez, na verdade, se chama José Luis Rodríguez. O apelido, dado ainda no Uruguai, se dá em função de sua condição física, explosão e velocidade, assim como o animal. "Pumita" é a forma carinhosa como alguns companheiros, torcedores e jornalistas uruguaios o chamam em seu país. O lateral, porém, prefere ser chamado apenas de Puma, e fez questão de frisar isso ao Vasco na colocação de seu "nome" nas costas da camisa do uniforme.

Apesar da solicitação, o Vasco garante que o pedido do jogador não teve relação com o patrocínio pessoal do atleta. Vale destacar que o Vasco é patrocinado pela Kappa, empresa de material esportivo concorrente da Puma. Por contrato, o lateral atua com chuteiras da Puma e também utiliza roupas da marca no dia a dia.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Puma no Brasil. De acordo com ela, o patrocínio não foi fechado pela filial brasileira da empresa, e o lateral já chegou do Uruguai com a parceria firmada de seu país de origem. Recém-chegado ao Vasco, o jogador ainda não virou alvo de alguma ação específica da fornecedora de material esportivo.

Puma Rodríguez esteve na Copa do Mundo do Qatar com a seleção uruguaia, mas não chegou a entrar em campo, sendo reserva de Varela, que atua no Flamengo. Nos dois amistosos que o lateral fez nos Estados Unidos com o Vasco, foi elogiado pelos torcedores cruz-maltinos. Seu contrato com o clube é até janeiro de 2026.