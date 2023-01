SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um garoto de apenas 15 anos, identificado como Fahim, foi resgatado dentro de um contêiner em um porto em Bangladesh, após passar 4 dias longe de seu país de origem, a Malásia, a 3 mil km. De acordo com o site local Free Malasya Today, o caso ocorreu no dia 17 de janeiro.

O jovem estava em um cais no porto Klang e disse às autoridades que estava brincando com amigos, quando entrou no equipamento de carga quando a embarcação estava parada e adormeceu lá dentro. Ele não percebeu o momento em que foi trancado no local.

O menino viajou cerca de 3 mil km até Bangladesh, sem água e comida. Quando o navio atracou, funcionários ouviram barulhos vindos do contêiner.

Fahim foi resgatado estava sem documentos e informou apenas o primeiro nome. Ele foi encaminhado para o Hospital Tengku Ampuan Rahimah em Klang e está em condição estável, segundo um comunicado emitido pela unidade de saúde.

O ministro do Interior da Malásia, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, afirmou que não havia evidências que sugerissem o envolvimento de grupos de tráfico humano.