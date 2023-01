SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Farid Germano Filho perdeu a consciência enquanto participava da transmissão de Grêmio 1 x 0 Brasil de Pelotas, na última quarta-feira (25), pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho.

O jornalista gremista estava comentando a partida para o seu canal no YouTube, diretamente da Arena Grêmio, quando desmaiou e bateu a cabeça no ombro do comunicador Giovane Passarinho, que estava ao seu lado.

O desmaio durou poucos segundos, Farid ainda retomou a transmissão e postou uma mensagem agradecendo a todos pela preocupação e informando que o desmaio aconteceu por 'queda de pressão'.

Em 2015, quando era comentarista esportivo da Pampa TV, Farid também chegou a desmaiar ao vivo. Na ocasião, ele recebeu atendimento médico e passou por uma bateria de exames médicos.