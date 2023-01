SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa divulgou nesta quinta-feira (26) o Relatório Global de Transferências de 2022. O Brasil apareceu como líder em algumas estatísticas, especialmente as ligadas à exportação de atletas.

PONTOS DO RELATÓRIO NO FUTEBOL MASCULINO

- Atletas brasileiros foram os que mais se transferiram. 2.061 jogadores trocaram de clube, movimentando U$ 843,2 milhões (aproximadamente R$ 4,2 bilhões na cotação atual).

- Ao todo, 20.209 transferências aconteceram no futebol em 2022 -crescimento de 11,6% em comparação a 2021. Dessas negociações, 2.842 envolveram compensações financeiras entre clubes, totalizando 6,5 bilhões de dólares (R$ 33 bilhões).

- O Brasil é primeiro no mundo em exportação de atletas, com 998, e segundo em importação, com 857.

- Times do Brasil receberam U$ 267,2 milhões (R$ 1,3 bilhão) e gastaram U$ 107,9 milhões (R$ 548 milhões).

- A transferência mais comum do mundo é um jogador sair do Brasil e ir para Portugal. Isso aconteceu 338 vezes. O caminho inverso ocorreu em 166 ocasiões, segundo mais recorrente no ranking.

- Pela primeira vez na história, um país quebrou a barreira dos U$ 2 bilhões. Clubes ingleses despenderam aproximadamente R$ 11,1 bilhões em 2022.

- Três brasileiros aparecem entre as vendas mais caras de 2022: Antony, Casemiro e Raphinha. O atacante do Manchester United é terceiro no ranking, atrás de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) e Darwin Núñez (Liverpool).

PONTOS DO RELATÓRIO NO FUTEBOL FEMININO

- 1.555 transferências aconteceram no futebol feminino, 19,3% acima do antigo recorde estabelecido em 2021.

- Essas negociações, somadas, movimentaram U$ 3,3 milhões (R$ 16,7 milhões).

- 88 jogadoras brasileiras se transferiram, colocando o país em segundo lugar no ranking de nacionalidades. Apenas os Estados Unidos estão à frente, com 164.

- O Brasil é oitavo no mundo em exportação de atletas, com 50, e vigésimo em importação, com 20.