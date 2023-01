SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A mãe de Daniel Alves se reuniu nesta quinta-feira (26) com os advogados do jogador em Barcelona, na Espanha. O jogador brasileiro está preso preventivamente depois de ser acusado de estuprar uma jovem de 23 anos no final de 2022.

O jornal espanhol La Vanguardia flagrou a saída de Lúcia Alves do escritório, e ela estava visivelmente abalada. Ela foi abordada pelos jornalistas locais, não falou nenhuma palavra, mas indicou que confia na inocência do filho concordando ao balançar a cabeça. Ney Alves, irmão de Dani, também está na Espanha para apoiar o atleta. Em entrevista a uma emissora local, Ney afirmou que seu irmão caiu em uma armadilha, e que a família não vai desistir de salvar a carreira do jogador.

O jogador brasileiro está preso preventivamente desde a última sexta-feira (20), acusado de estuprar uma jovem de 23 anos em uma boate em Barcelona no fim do ano passado. Daniel Alves foi prestar depoimento sozinho na sexta. Ele deu sua versão diante da juíza Maria Concepción Canton Martín, mas caiu em contradição com relação ao primeiro depoimento.

O Ministério Público e a defesa da mulher que denunciou a agressão sexual pediram prisão provisória e a juíza aceitou o pedido, sem direito a fiança.

O Pumas, seu atual clube no México, rescindiu seu contrato com Daniel Alves por justa causa depois da detenção.

O brasileiro vai ficar preso até a investigação terminar. Autoridades espanholas estão tomando depoimento de testemunhas, fazendo a perícia do local e avaliando os exames médicos. Ele pode pegar até 12 anos de prisão se julgado culpado.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.

Em casos flagrantes de violência sexual, o 190, da Polícia Militar, é o melhor número para ligar e denunciar a agressão. Policiais militares em patrulhamento também podem ser acionados. O Ligue 180 também recebe denúncias, mas não casos em flagrante, de violência doméstica, além de orientar e encaminhar o melhor serviço de acolhimento na cidade da vítima. O serviço também pode ser acionado pelo WhatsApp (61) 99656-5008.

Legalmente, vítimas de estupro podem buscar qualquer hospital com atendimento de ginecologia e obstetrícia para tomar medicação de prevenção de infecção sexualmente transmissível, ter atendimento psicológico e fazer interrupção da gestação legalmente. Na prática, nem todos os hospitais fazem o atendimento. Para aborto, confira neste site as unidades que realmente auxiliam as vítimas de estupro.