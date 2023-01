SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Vinicius Jr., do Real Madrid, recebeu nesta o apoio da torcida no estádio Bernabéu, em Madrid (Espanha), nesta quinta-feira (26), após ter sido vítima de novos ataques racistas. O brasileiro teve seu nome gritado pelos torcedores do Real Madrid.

"Vinícius, Vinícius", cantou a torcida do Real em um momento do primeiro tempo. O grito foi planejado com antecedência e puxado no minuto 20, mesmo número da camisa de Vini Jr.

O jogador foi vítima de um ataque racista nesta quarta-feira (25), na cidade de Madri. Um boneco com a camisa de Vini Jr. foi pendurado pelo pescoço em uma ponte da cidade, perto do centro de treinamento do Real Madrid. Aconteceu durante à noite, e desde a manhã desta quinta-feira o jogador tem recebido uma corrente de apoio.

A simulação de enforcamento foi o ataque mais recente, mas não o único sofrido pelo atacante na Espanha. Há quatro meses, torcedores do Atlético de Madrid insultaram Vini Jr. com gritos racistas antes de um clássico. Durante o jogo, o brasileiro fez gol, dançou, e torcedores fizeram saudação nazista durante a comemoração. Alguns envolvidos foram expulsos do quadro de sócios, mas nunca levados a julgamento porque o Ministério Público da Espanha arquivou as denúncias.