ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 35 anos, o atacante Jô fechou com o Al Jabalain e vai jogar nasegunda divisão da Arábia Saudita. Em entrevista ao iG Esporte, ele afirmou que pretende encerrar sua carreira no Corinthians, que rescindiu com o jogador no ano passado após uma série de casos de indisciplina.

"A minha ideia desde que iniciei seria encerrar no Corinthians, porque independente de tudo que aconteceu na minha saída eu deixei sempre as portas abertas para a torcida. A maior parte tem um carinho muito grande por mim e sou muito grato ao clube. Então não tem como não pensar um dia em voltar ao clube e encerrar minha carreira lá", afirmou Jô.

Em relação à saída conturbada em sua terceira passagem pelo Corinthians, Jô afirmou que carrega "alguns arrependimentos". Depois de rescindir com o time alvinegro paulista, o atacante fechou com o Ceará, que acabou rebaixado no Brasileiro.

"Eu só tenho que agradecer ao Corinthians. Hoje sou o jogador que me tornei graças ao Corinthians. Claro, me arrependo de algumas coisas que aconteceram no clube na minha última saída, talvez um pouco mais de paciência por entender o clube, por saber da pressão e tudo mais, mas muitas coisas acontecem para o nosso aprendizado. De resto meu sentimento sempre será de gratidão ao clube por tudo que fez por mim", afirmou o atacante.

'ME CONSIDERO ÍDOLO DO CORINTHIANS'

Jô disse ainda que se considera um ídolo do Corinthians e destacou seus números pelo clube. Em 146 jogos, o atacante marcou 40 gols e deu 9 assistências, tendo sido protagonista no título brasileiro de 2017.

"Meus números estão lá, minha história ninguém vai apagar. Tenho meu nome marcado na história do time e me considero, sim, um ídolo por tudo que conquistei. Os torcedores sempre quando me encontram me agradecem e esse é o sentimento que levo para a vida."

Após a passagem frustrada pelo Ceará, Jô acertou por cinco meses com o Al Jabalain, cuja principal missão na temporada é o acesso à 1ª divisão saudita.