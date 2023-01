SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al-Ittihad venceu o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, por 3 a 1 na tarde desta quinta-feira (26) e eliminou o clube da Supercopa saudita. Romarinho, velho conhecido da torcida do Corinthians, foi o autor de um dos gols da equipe vitoriosa.

Com o resultado, o time de CR7 dá adeus ao título. O Al-Ittihad vai enfrentar o Al-Fayha na grande final. Já o Al-Nassr enfrenta o Al-Hilal na disputa pelo terceiro lugar.

O grande nome do confronto, mesmo com o craque português em campo, foi Romarinho. O brasileiro marcou o primeiro gol da partida e ainda deu uma assistência para Hamdallah ampliar a vantagem do Al-Ittihad.

Do outro lado, Cristiano fez uma partida discreta, longe do que se espera quando imagina o ganhador de cinco Bolas de Ouro em ação. CR7 teve apenas uma chance de gol em todo o confronto, aos 42 minutos do primeiro tempo. Após um cruzamento, o craque subiu e cabeceou firme, mas o goleiro brasileiro Marcelo Grohe fez a defesa.

Já na segunda etapa, Anderson Talisca descontou para o Al-Nassr, aos 22. No entanto, já nos acréscimos da partida, Muhannad Shanqeeti fez o terceiro do Al-Ittihad e garantiu a vaga na final para os donos da casa.

Além de Romarinho e Grohe, também atuam pelo Al-Ittihad os brasileiros Bruno Henrique, ex-Palmeiras, e Igor Coronado, que nunca jogou por um time do Brasil.