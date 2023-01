SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com realização da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), o novo circuito da modalidade, chamado Dream Tour 2023 foi lançado nesta quinta-feira (26), e contará com os principais nomes brasileiros do esporte.

O Dream Tour terá seis etapas em praias do Sul ao Nordeste do Brasil, dando destaque às disputas masculina (64 atletas) e feminina (24 atletas);

Há a intenção de deixar um legado esportivo nas cidades que receberão etapas do circuito. Esportes de praia, arte, música e ativações das marcas patrocinadoras acontecerão ao mesmo tempos das disputas.

Entre as ações de responsabilidade sócio-ambiental estão a gestão de resíduos, reflorestamento e doação de pranchas para as escolinhas locais.

"É o começo de uma nova era. Uma nova era com potencial de transformação. Novos ventos, novas ondas e novos desafios. É tempo de mudança, de atitudes e de promover o surfe brasileiro e valorizar cada vez mais os atletas no país", afirmou Teco Padaratz, presidente da CBSurf.

SURFE BRASILEIRO EM NÚMEROS

O Brasil é destaque e domina o surfe já faz alguns anos, mas atualmente o seu crescimento é reconhecido internacionalmente. Somente no Brasil, os números refletem um mercado em crescimento:

- R$ 7 bilhões de movimentação financeira ao ano;

- 45 milhões de fãs do esporte;

- 3 milhões de praticantes da modalidade;

- 7 milhões -recorde de acessos no streaming nas finais da World Surf League no Brasil.